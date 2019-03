Intrau in casele batranilor, ii bateau si le furat toti banii din locuinta. Cinci persoane, retinute de oamenii legii. Un barbat, aflat in penitenciar, le spunea ce trebuie sa faca. Schema prin care actionau - VIDEO

Potrivit politiei, liderul gruparii ar fi un barbat, in varsta de 55 de ani, ca este detinut in Penitenciarul numarul 6 din Soroca.

Astfel, acesta le spunea membrilor gruparii ce trebuie sa faca si cum sa actioneze. Ei intrau in casele batranilor din mai multe sate din nordul tarii, ii bateau pe varstnici si le furau toti banii din locuinta.

La data de 23 februarie, acestia au jefuit o casa din satul Radoaia, raionul Sangerei. In urma perchezitiilor, efectuate la domiciliile celor implicati, au fost gasite mai multe bunuri printre care un pistol pneumatic, cutite, ceasuri, bijuterii din aur, sume impunatoare de bani, cartele SIM, telefoane mobile si bate.

Oamenii legii au mai identificat 3 detinuti din penitenciarele nr. 4-Cricova, nr. 6-Soroca si nr. 11-Balti, care identificau persoane din libertate pe care ii indreptau la comiterea diferitor tipuri de infractiuni.

In urma colaborarii cu Administratia Nationala a Penitenciarelor, oamenii legii au desfasurat perchezitii si in penitenciarele in care isi ispasesc pedepsele cei vizati in infractiune.