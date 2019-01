Cine e politistul care a refuzat sa vorbeasca in limba rusa cu un sofer din Gagauzia. Este iubitul unei artiste de la noi: "El este eroul meu in fiecare zi" - GALERIE FOTO

Contactata de PRO TV, interpreta Tatiana Spanu ne-a spus ca politistul care a devenit popular dupa ce a refuzat sa vorbeasca in limba romana cu un sofer din Gagauzia, este iubitul ei si ca se mandreste cu el in orice situatie.

„Este eroul meu in fiecare zi”, ne-a spus Tatiana Spanu. In septembrie anul trecut, cei doi s-au logodit.

Totul s-a intamplat pe un drum din Cimislia. Politistul de patrulare l-a tras pe dreapta pe sofer si, in limba romana, i-a cerut soferului, originar din Gagauzia, sa prezinte actele la control. Enervat, soferul i-a cerut politistului sa vorbeasaca in limba rusa, argumentand ca el nu intelege in limba romana. Politistul a continuat sa vorbeasca in limba romana, sustinand ca el vorbeste limba de stat.

