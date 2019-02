Cine este Irena Boclinca, actrita care a parodiat-o pe Viorica Dancila la iUmor

„Irena Boclincă e un simplu om, o actriţă din Republica Moldova. Acolo am crescut, m-am format ca actriţă, am activat şapte ani în teatru, am colaborat cu un post de televiziune de acolo, iar în 2015 am lăsat tot şi am venit în România. Mi-a fost foarte greu, dar simţeam că nu se mai întâmplă nimic, iar când veneam în turnee în România, mă simţeam ca acasă aici. Şi colaboram frecvent cu trupe de teatru din România, mă înţelegeam foarte bine cu ei, am prins drag de ei.

În 2015 mi-am luat inima în dinţi şi m-am mutat la Iaşi, am intrat la Master, dar jumătate de an am avut nopţi înlăcrimate. Venisem fără bani, din apartamentul meu am ajuns în cămin, într-o cameră cu cinci fete, cu baie la comun, dar am zis că acesta e cursul lucrurilor şi că sigur trebuie să fie şi mai bine. În 2016 am prins o colaborare la Teatrul Naţional, în timp ce aveam şi examene.

După ce m-au văzut jucând la examene, toţi au început să mă vadă cu adevărat. În 2017 am ajuns pentru nişte proiecte în Bucureşti, de atunci am colaborat cu Circul Metropolitan, iar când am auzit de preselecţiile iUmor am zis să încerc, mai ales că am mai vrut o dată, dar nu eram sigură pe materialul meu atunci. Data trecută, audiţiile iUmor s-au şi suprapus cu un alt spectacol cu Radu Afrim, iar premiera era foarte apropiată de ziua de filmare şi atunci am ales teatrul. E clar că aşa a fost să fie, ca eu să fiu acum pe scenă!”, a declarat actriţa pentru VIVA!.

„Textul era atât de bun că râdeam în valuri şi apoi mă enervam! Pentru că râdeam şi nu mă concentram la text! Este excepţional ce a făcut! Este top 3 numere iUmor din şase sezoane! Cum ar fi să câştige Viorica Dăncilă iUmor?”, s-a întrebat amuzat Mihai Bendeac, în timp ce Irena a primit trei de DA din partea juraţilor, dar şi voturile telespectatorilor în aplicaţia iUmor, astfel că a devenit prima finalistă din acest sezon.