Cine nu a reusit sa cumpere un cadou de pus sub brad pentru cei dragi, o poate face la targul de Craciun de la Moldexpo. Acolo gasiti daruri dupa plac si... buzunar. De la jucarii originale, pana la blanuri scumpe - VIDEO

Chiar daca preturile decoratiunilor sunt piparate, cumparatorii spun ca de sarbatori isi permit sa le cumpere.

"-Ati da pe o saniuta 40 de lei? -Da pentru ca e frumos, e un lucru facut de mana. Daca sa luati 10 va trebuie cam 400. E subficient una, doua.”

-”Sunt si mai scumpe, accesibile pentru fiecare buzunar.”

La mare cautare au fost decoratiunile hand made.

Olesea IVANOV, VANZATOARE: " Aici avem buchete pentru cadou. Avem totul pentru ceai, lamaie, ghimbir, borcan cu miere, chiar si ciocolata. Pentru masa avem decoratiuni, florile sunt facute manual. Bradul e natural si lumanarea din ceara la fel.”

Iar daca v-ati plictisit sa va impodobiti un brad clasic, la targ puteti alege unul din lemn.

Ruslan CHIRITA “Avem brazi decorati cu diferite elemente, asta este vopsit. Intreaba, le pare ceva nou interesant.”

Sau unul din panuse.

Olesea IVANOV: "Bradul este facut din panuse de popusoi, care, cu siguranta, nu ati vazut pana acum. Sunt uscate si date cu lac.’”

Cei care nu au inca un cadou de pus sub brad au putut cumpara ceva din bijuterii, lumanari parfumate, hanorace personalizate sau haine din blana. Ca sa atraga cumparatorii, comerciantii spun ca au mai scazut preturile.

Natalia TORSCAIA, VANZATOARE “Avem articole din piele si blana naturala. Covorase, brauri pentru spate. Pentru cadouri mai mult slapii, bonditele si chiar blanite pentru decoruri.”

"- Putem sa impirmam braduti si tot ce tine de tema anului nou. Fiecare incearca sa faca comenzi pe cuplu, care isi doresc ceva de Craciu, care imaginile proprii.”

Iar aceasta editura a venit la targ cu mai multe carti originale.

Anastasia PERJU, VANZATOARE: ”Avem carti in forma de puzzle, intr-o parte este imaginea in alta copilul i-a si atinge aceste imagini. Carti cu abtibilduri. In forma de ciorap, poti sa il scoti, sa-l citesti. Are multe activitati pentru copil, desface si vede ca enigme. -Cati bani lasa la o cumaparatura parintii? - Pana la o mie, o mie si ceva.”

Coada cea mai mare a fost, insa, la produsele alimentare. La tarabe puteai gasi panetoni chiar din Italia, branzeturi, carnuri, miere sau copturi. Vizitatorii spun ca preturile sunt ca si la piata, singura diferenta e ca nu-si fac cumparaturile in ger.

“Din pensie ce pot sa imi cumpar? Greu de spus, cu pensia mea nici hartie igienica nu pot cumpara. La piata este mai ieftin.”

”Cu cati bani ati venit in buzunar? -Nu am calculat, dar am ramas fara. Am asteptat niste branduri autohtone din textile pe care nu l-am gasit.”

“Bugetul de acasa nu coincide cu cel de la targ. Cred ca un salariu.”

Copii au avut parte de masterclass-uri de confectionare a decoratiunilor din hartie sau lut. Targul cu genericul “Craciunul acasa”, de la Moldexpo, va fi deschis pana marti.