Cine se trezeste mai de dimineata, ajunge mai devreme la sectia de votare, si-au zis batranii din sate care s-au grabit sa mearga la vot in prima parte a zilei - VIDEO

La cei 73 de ani ai sai, sprijinindu-se de baston, matusa Aculina a venit la sectia de votare din satul Cigarleni, Ialoveni, care se afla in incinta casei de cultura.

Cu greu s-a descurcat si cand a intrat. Urnele de vot erau pe scena, iar in sala unde candva se dadeau concerte – ardea, unde si unde, cate un bec. Asa ca drumul printre scaunele jerpelite a fost anevoios.

Desi a votat, femeia spune ca nu mai are nicio speranta ca lucrurile in tara se vor schimba in bine.

Aculina CIUPAC: “Nu au mai facut pana acum nu o sa mai fac nimic. Totusi ati votat? Am votat ce am incotro”.



Nu le-a fost usor nici membrilor sectiei de votare. In sala unde mirosea a mucegai, infofoliti in paturi, cu resourile pe masa si la picioare, acestia asteptau alegatorii.



“Am inghetat.”



“Aveti resou pe masa? Nu ne ajuta. Am inghetat.”

Nu i-a fost usor sa urce scarile de la casa de cultura nici acestei mamici care a venit cu copilul in carucior.

Cei care au votat astazi la casa de cultura din Cigarleni spun au asteptari mari, asta desi votul dupa noul sistem le-a cam dat batai.

Tinerii, insa, nu s-au prea grabit la urne.

“Ati mers la vot? Nu are rost. Mai bine ascult muzica.”

Iar altii nici nu stiau ca astazi sunt alesi viitorii deputati.

“Ati fost la vot? Nu. De ce? Am animale? Da cunoasteti ca azi sunt alegeri? Nu.”



Iar acesti tineri din Copanca, Leuseni au mers sa-si aleaga deputatii, chiar in ziua nuntii. In rochie alba si cu buchetul in mana, mireasa alaturi de mire au asteptat sa-si exercite dreptul la vot. Si pentru ca, cel mai probabil, au mers cu alaiul dupa ei, in sectia de votare atmosfera s-a inveselit.

Pentru scrutinul de astazi au fost deschise peste 2 143 de sectii de votare.