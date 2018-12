Cine sunt contracandidatii lui Ilan Sor pe circumscriptia uninominala Orhei

Pana acum, la CEC, pe aceasta circumscriptie au depus actele patru candidati:





Circumscriptia uninominala nr. 18 Orhei:

Costin Vasile - PDM

Catraniuc Mihail - PSRM

Capatina Svetlana - PCRM

Ilan Sor - Partidul SOR





Condamnat la inchisoare pentru fraudele de la BEM, Ilan Sor a obtinut certificatul de integritate si va candida pe circumscriptia numarul 18 din care face parte orasul Orhei si cateva sate din Calarasi.

Sor a depus actele la CEC pentru a inregistra partidul pe care il conduce in cursa pentru parlamentare, iar in lista candidatilor in circumscriptia nationala la functia de deputat, a fost inclus si unul din avocatii primarului de Orhei, Denis Ulanov. Partidul Sor va fi pe locul cinci in buletinele de vot. Primul va fi Partidul Democrat, urmat de blocul ACUM, PCRM si PSRM.

Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. El se declara nevinovat. Primarul de Orhei se va afla in libertate pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul.

In februarie anul acesta, liderul PD Vlad Plahotniuc a anuntat ca democratii au pregatit un proiect de lege care prevede ca viitorii pretendenti la functii elective publice vor trebui sa obtina un certificat de integritate. Ulterior, acesta a fost adoptat in plen.