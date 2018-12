Clinica “Emilian Cotaga” are de conditii mai bune la sectia de reanimare si terapie intensiva. “Mobiasbanca” a dotat sectia cu usi si geamuri noi, dar si cu un nou sistem performant de ventilare - VIDEO

Vasile TOMUZ, vicedirector IMPS: "Multumiri intregii echipe Mobias Bank pentru acordul financiar care l-au acordat acestei sectii, institutii".

Pentru sectia de reanimare acest sistem de ventilare e foarte binevnit, ajuta atat la tratamentul copiilor cat si schimbarea intregului sistem de aerisire a incaparilor.

Daca in anii precedenti banca oferea cadouri clientilor sai in ajunul sarbatorilor de iarna, in acest an, au ales sa ofere banii pentru o cauza nobila.

Stela CIOBANU, secretar general BC “MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale”: "Vreau sa multumesc clientilor nostri pentru deschiderea lor si intelegerea fiindca in acest an au ramas fara cadouri, tocmai gandindu-ne la lucruri frumoase am zis ca cadourile mici sunt de moment, dar lucurile si faptele au un impact mai mare acolo unde sunt asteptate. Incurajam si alti agenti economici sa ne urmeze acest exemplu si sa lasam fapte concrete".

*Acest articol este un produs comercial