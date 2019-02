Coalitia pentru Alegeri Libere si Corecte cere CEC-ului sa le permita moldovenilor cu pasapoartele expirate sa voteze la parlamentare - VIDEO

Polina PANAITE, SECRETAR CALC: "Solicitam votarea in baza papoartelor expirate. In anul 2014 erau circa 240 de mii cu pasaporte expirate, iar in 2016 numarul acestora s-a dublat. "

Pentru ca la scrutinele precedente s-a permis votarea cu pasaportul expirat, reprezentantii oragnizatiei non guvernamentale cred ca si la scrutinul din februarie trebuie sa fie posibil acest lucru.

Polina PANAITE, SECRETAR CALC: “In anticipatele din 2010 la prezidentialelel din 2016 a permis sa voteze in baza pasapoartelor expirate.”

Reprezentantii Centrulul de Resurse Juridice spun ca nu le este clar motivul pentru care Curtea Constituionala a declarat inadmisibila sesizarea depusa de un avocat al poporului. Anterior, magistratii de acolo spuneau ca votarea in diaspora cu buletinul de identitate sau cu pasaportul expirat nu poate fi permisa asa cum ar exista riscul fraudarii alegerilor.

Anterior, liberalii si blocul ACUM au cerut CEC-lui sa emita o hotare prin care sa permita moldovenilor cu pasapoarte expirate sa voteze. Drept raspuns, Comisia Electorala Centrala le-a sugerat sa se adreseze in instanta.