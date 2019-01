Codul galben de vreme rea a trecut, dar nametii au ramas. Autoritatile anunta ca drumuri nationale blocate nu sunt, insa din cauza ghetusului de sub zapada masinile au derapat - VIDEO

Codul galben de vreme rea a trecut, dar nametii au ramas. Autoritatile anunta ca drumuri nationale blocate nu sunt, insa din cauza ghetusului de sub zapada, o gramada de masini au derapat de pe sosele si au ramas blocate in troiene. In ajutor le-au venit salvatorii, militarii, dar si mai multi soferi de masini off-road. La interventiile de urgenta au participat si doi ministri, Eugen Sturza si Chiril Gaburici, care au facut un selfie si s-au laudat cu asta pe facebook.