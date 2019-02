Colun Grigore, invitat astazi la dezbaterile de la PRO TV. Profilul candidatului blocului ACUM pe circumscriptia uninominala 24 - moldovacurata.md

Potrivit moldovacurata.md, Grigore Colun (42 de ani) este originar din satul Sărătenii-Vechi, Teleneşti. Om de afaceri, licenţiat în Drept la Universitatea de Stat din Moldova.

Nu s-a implicat în politică până în anul 2017, când a devenit preşedintele Organizaţiei Teritoriale Botanica a Partidului ”Platforma Demnitate şi Adevăr”. În rapoartele financiare ale acestui partid depuse la Comisia Electorală Centrală, numele lui Grigore Colun nu figurează ca donator.

Integritatea în gestionarea averii şi intereselor personale

Familia Colun a avut venituri semnificative pe parcursul anilor 2017-2018. Potrivit declaraţiei de avere şi interese personale depusă la CEC, pe parcursul a doi ani, Grigore Colun a obţinut suma totală de circa 264 de mii de lei din salarii în calitate de administrator la firmele pe care le conduce şi circa jumătate de milion de lei din vânzarea unui apartament şi a unui autoturism.

Pe parcursul a doi ani, soţia candidatului a obţinut un salariu total de circa 70 de mii de lei.

Grigore Colun şi soţia sa sunt proprietari a şase terenuri: unul extravilan şi altele cinci care fac parte din alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Candidatul este proprietarul unei case de locuit de 220 metri pătraţi, situate în oraşul Codru din municipiul Chişinău. Locuinţa a fost achiziţionată în anul 2016.

Familia mai are în proprietate două spaţii comerciale şi patru garaje – toate situate în sectorul Botanica al capitalei. Grigore Colun deţine două automobile: o maşină de teren Mitsubishi Outlander şi un microbus. Soţia sa, de asemenea, are în proprietate două maşini: un alt microbus şi o maşină de teren, de model Citroen C Crosser.

În anul 2011 Grigore Colun a contractat un credit de un milion de lei, pe care ar trebui să îl ramburseze până în anul 2031.

Integritatea în gestionarea funcţiilor publice şi/sau de partid

Candidatul Grigore Colun nu a deţinut niciodată vreo funcţie publică. El este om de afaceri, fondator al câtorva firme. În prezent este administrator la Asociaţia de Coproprietari în Condomeniu din sectorul Botanica (ACC) nr.55/188. Conduce această asociaţie din anul 2009, administrând trei blocuri locative compuse din 133 de apartamente, 37 de oficii şi 69 de parcări.

El este fondator, dar şi administrator al firmei Globalcontact-tur, fondată în anul 2002. Potrivit portalului IDNO.md, firma are activităţi în domeniul turismului.

În anul 2006 a fondat firma Arivax Plus SRL, specializată pe producerea mobilierului. Grigore Colun este unicul fondator, dar şi administrator al acestei firme.

În anul 2013, soţia sa şi încă o persoană au fondat firma ”Locuinţa Confortabilă” SRL, afacere pe care din martie 2018 o conduce Grigore Colun. Această firmă prestează activităţi de administrare a imobilelor.

În anul 2017, soţia sa a mai fondat o firmă, pe care, de asemenea, o administrează Grigore Colun. Firma ”I Pelerinaj” SRL oferă servicii de cazare şi transport pentru vacanţe, oferind şi alte facilităţi în domeniul turismului.

Cazier judiciar

Timp de câţiva ani Grigore Colun a fost parte a unui proces de judecată. El a fost dat în judecată de o persoană, care l-a acuzat că a ocupat samovolnic o parte a holului comun, extinzându-şi astfel suprafaţa de locuit, prin construcţia unui perete de piatră alipit apartamentului său. Procesul a durat mai mult timp, iar în anul 2017 Grigore Colun l-a pierdut.

Potrivit unei hotărâri de la Curtea Supremă de Justiţie , Grigore Colun a fost obligat să demoleze construcţiile neautorizate. Candidatul a declarat pentru reporterul Campaniei Parlament Curat că el nu a fost vinovat în acest caz.