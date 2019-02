Compania Bismobil Kitchen si-a premiat cei mai fideli clienti in cadrul unei tombole, iar premiul cel mare a fost o bucatarie - VIDEO

Dorina MEREACRE, câştigătoare tombolă Bismobil Kitchen 3394: "Va-ti asteptat ca ve-ti fi catigatoarea de astazi? Sincer, nu m-am asteptat, nici 10 la suta, dupa serviciu am venit aici si nici nu m-am pregatit de asa sarbatoare...?"

Bismobil Kitchen oferă o gamă vastă de bucătării clasice si moderne complet echipate, create perfect pentru spaţiul dumneavoastră.

Eugen ŞVEȚ, director comercial compania Bismobil Kitchen3298: "Noi realizam bucatarii la comanda, individuale, ceea ce inseamna ca produsele noastre sunt diferite, niciun produs nu se repete suta la suta, adica toate sunt individuale, specifice locatiei sunde sunt instalate.

Toti cei care doresc un mobilier individual, beneficiaza de cele mai interesante solutii in materie de design, care sa fie in tendinta actuala, inclusiv europene, putem spune ca cetetanilor R. Moldova le place sa fie in trend cu tendintele curente si noi ne-am propus drept scop sa realizam bucatarii moderne, eficiente, iar raportul pret-calitate sa fie cel mai optim. "

Bucatariile Bismobil sunt realizate la comandă, cu proiectare, design, livrare şi instalare în toată ţara.

Puteti vizita showroom-ul Bismobil Kitchen din Chisinau, pe str.Pan Halippa 18, pe str. Calea Moşilor 4, str. Nicolae Testemiţanu 17/6 şi de curind in MobiMall dar si pe site-ul: www. bismobilkitchen.md