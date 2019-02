Compania din Turcia, care a vandut primariei cele 31 de autobuze, spune ca il va da in judecata pe Chirtoaca: "Politicianul care si-a permis sa faca declaratii iresponsabile. Autobuzele sunt noi si in stare perfecta"

Astfel, firma spune ca va cere liberalului sa plateasca un prejudiciu echivalent cu valoarea unui autobuz nou ISUZU, care ulterior va fi donat capitalei. Dorin Chirtoaca inca nu a reactionat.

Comunicatul emis de companie:

"Compania UNIPAY DANISMANLIK YAZILIM TEKNOLOJILERI LTD respinge ferm acuzaţiile false formulate de către un lider politic cu privire la calitatea autobuzelor ISUZU ce urmează a fi cumpărate şi utilizate în transportul public din municipiul Chişinău. Un asemenea atac este total reprobabil şi fără precedent.

Considerăm că perioada electorală nu este o scuză pentru astfel de atacuri, care afectează imaginea companiei noastre. Reafirmăm că autobuzele destinate Primăriei Municipiului Chişinău sunt noi şi în perfectă stare de funcţionare, iar preţul pe care primăria îl va plăti este unul bun, sub preţul cu care astfel de autobuze sunt vândute în regiunea noastră geografică.

Informăm în acelaşi timp publicul că firma UNIPAY DANISMANLIK YAZILIM TEKNOLOJILERILTD a decis să îl dea în judecată pe domnul Dorin Chirtoacă, politicianul care şi-a permis să facă declaraţii iresponsabile, false despre calitatea autobuzelor noastre. Vom cere instanţei ca domnulChirtoacă să ne plătească un prejudiciu echivalent cu valoarea unui autobuz nou, iar după plata acestui prejudiciu ne angajăm să donăm Capitalei Republicii Moldova un nou autobuz."

Achizitionarea celor 25 de autobuze a fost insotita de un sir intreg de acuzatii. Initial, o firma din Romania a contestat licitatia organizata de primaria Chisinau, spunand ca a oferit un pret mai mic decat cel propus de compania castigatoare si o garantie mai mare la autobuze. Ulterior, mold-street.com a scris ca autoritatile locale au desemnat invingator in concurs nu un dealer oficial, ci un intermediar, inregistrat in zona separatista Ciprul de Nord.

La cateva zile dupa licitatie, 25 de autobuze Isuzu au fost parcate in Piata Marii Adunari Nationale. Primarul interimar, Ruslan Codreanu, spunea ca, de fapt, firma care s-a angajat sa le livreze a organizat o expozitie si ca nimic nu este batut in cuie - adica primaria isi rezerva dreptul sa nu cumpere autocarele. Fostul edil, Dorin Chirtoaca, a fost sa vada autobuzele si a scris pe Facebook ca a gasit inscriptii care arata ca acestea sunt produse in 2017, a vazut semne de uzura si, respectiv, crede ca ar fi la mana a doua. Ruslan Codreanu a negat. Dupa asta, Chirtoaca a mai scris ca aceste vehicule ar fi putut fi dintr-un lot inundat in Turcia in timpul unor intemperii din anii precedenti, acuzatii respinse de primarie. Codreanu a anuntat ca joi va prezenta un comentariu oficial.

La toate acestea se adauga un articol publicat miercuri de mold-street.com in care se arata ca autobuze similare au fost cumparate de autoratile din Tadjikistan cu 85 700 de euro, in timp ce la Chisinau acestea au ajuns cu 130 000 de euro fiecare.