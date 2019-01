Comunistii si-au facut publica lista de candidati pentru parlamentarele din februarie. Vladimir Voronin este in frunte, iar ceilalti membri PCRM sunt aranjati in ordine alfabetica - VIDEO

Aranjarea candidatilor in ordine alfabetica este un lucru neobisnuit. De regula, in frunte stau cei pe care formatiunea ii vrea in parlament, deoarece candidatii din capul listei au mai mari sanse sa ajunga in legislativ.

Elena BODNARENCO, DEPUTAT PCRM: „Noi avem dreptul conform codului electoral sa modificam lista mai aproape de alegeri./O sa vedem care candidat cum lucreaza in campania electorala si atunci modificam, dupa activitatea candidatilor.”

Asadar, cei care se vor stradui mai mult in campanie, vor urca tot mai sus pe lista comunistilor. In document sunt inclusi toti deputatii care au ocupat pana acum fotoliile din legislativ, dar si alti membri PCRM, printre care doi pensionari. Din lista initiala depusa la CEC si din care faceau parte 54 de candidati, 13 au fost exclusi din diferite motive. In cele din urma, au fost inregistrate 41 de persoane. Candidatii de pe circumscriptiile uninominale vor fi anuntati mai tarziu.

Elena BODNARENCO, DEPUTAT PCRM: „Unele persoane sunt inregistrate. Eu de exemplu, la Soroca./ Altii aduna semnaturi acum. - Domnul Voronin candideaza pe vreo circumscriptie? - Nu.”

Dupa parlamentarele din 2014, comunistii au intrat in Parlament cu 21 de deputati. In decembrie 2015, 14 dintre ei au parasit fractiunea, pentru a forma o Platforma Social-Democrata, dupa care, o mare parte din acele persoane si-au facut loc printre randurile democratilor. Ulterior, comunistul Vasile Panciuc si-a depus mandatul din motive de sanatate, iar Aliona Babiuc i-a luat locul.

Aceasta, insa, nu a intrat in fractiune, asa ca a ramas neafiliat, dar vota proiectele PD-ului. La final de 2018, in legislativ au ramas 6 comunisti. Pana acum, CEC-ul a inregistrat listele nationale ale PD-ului, blocului ACUM, PSRM-ului si ale Partidul Antimafie. Partidul Sor trebuie sa depuna repetat actele, dupa ce a fost respins din cauza unor nereguli in dosarul depus la CEC.