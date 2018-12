Concertul organizat la inaugurarea Targului de Craciun al guvernului s-a incheiat seara tarziu. Oamenii s-au perindat pe la tarabe, iar comerciantii au incercat sa-i atraga cu bucate si bauturi fierbinti - VIDEO

Focuri de artificii au fost lansate cand s-au aprins luminitele de pe bradul de 20 de metri, adus din Bucovina. Spectacolul insa a inceput dupa ce Pavel Filip a urcat pe scena, de mana cu nepotul sau, si a tinut un discurs. Premierul le-a amintit oamenilor ca targul este un cadou din partea guvernului, desi banii pentru organizarea acestuia au fost alocati din bugetul de stat.

In acest an targul are si un imn, care a fost interpretat aseara de baietii de la Brio Sonores.

Inconjurati de bodyguarzi si politisti, Pavel Filip, dar si cativa ministri democrati s-au perindat pe la tarabe.

Si ceilalti vizitatori au mers sa vada casutele amenajate, iar apoi s-au incalzit cu un ceai fierbinte. Comerciantii i-au ademenit cu bucate traditionale, dar si dulciuri de sarbatoare.

Totusi, unii oameni au spus ca frumusetea targului nu poate ascunde problemele din tara.

"Atmosfera nu se simte. Eu nu am venit sa-i ascult discursul”

"Atatea banii cheltuiti"

Aseara a fost deschis si patinoarul, desi putini s-au aventurat pe gheata. In schimb s-au facut cozi la caruselul venetian. T

Targul de Craciun de pe strada 31 august, pentru care Guvernul a alocat din bugetul de stat circa 11 milioane de lei, va fi deschis pana pe 15 ianuarie.