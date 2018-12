Ministerul Sanatatii nu a depistat nereguli la admiterea si formarea studentilor straini, care isi fac studiile Universitatea de Medicina din capitala

Peste 300 de dosare ale studentilor straini au fost verificate de comisie. In rezultat, responsabilii spun ca nu au gasit nicio incalcare.

Astfel, comisia a exlus varianta falsificarii diplomelor in cadrul universitatii. Verificarile au durat 10 zile si au fost facute de catre experti de la Ministerul Sanatatii si cel al Educatiei. In raportul prezentat de acestia se mai arata ca procesul de studii al studentilor straini s-a desfasurat conform tuturor procedurilor necesare.

2400 de studenti straini isi fac studiile la Universitatea de Medicina, 79 la suta dintre acestia fiind din Israel. Scandalul a aparut, dupa ce presa straina a scris ca in jur de 40 de studenti arabi si-au falsificat diplomele pentru a putea activa in spitale mari din Israel. Atunci, politia spunea ca pentru a obtine actele, tinerii plateau pana la 15 mii de euro, iar urmele duceau in Moldova, Armenia si fasia Gaza.