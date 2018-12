Concurs pe holurile Parlamentului. Tineri din mai multe orase ale tarii au alergat prin salile legislativului pentru a raspunde primii la intrebarile organizatorilor legate de politicieni - VIDEO

I-am gasit pe cei 24 de elevi la parter, plini de emotii dar si siguri de cunostintele lor. In scurt timp, echipele au luat-o la goana, fiecare spre o anumita sala, iar pe masa ii astepta lista cu intrebari. Dupa ce raspundeau la toate, aflau cuvantul cheie care le permitea sa mearga in urmatoarea sala.

Echipa de la Hancesti, numita Elca este formata din cinci baieti si o fata. Entuziasmati, tinerii spun ca s-au pregatit pentru concurs timp de cateva luni.

Tinerii au zabovit mult in sala pentru conferinte de presa. Acolo trebuiau sa o faca pe deputatii si jurnalistii.

Dupa ce au ajuns in ultima sala, cea de sedinte plenare, acestia si-au spus parerea in privinta mai multor subiecte, cum ar fi migratia deputatilor dintr-un partid in altul.

Iona VATAMANU MARGINEANU, PARTICIPANTA: “Ma uitam la lista asta ca este total altfel de repartizare a locurilor in parlament. E ciudat ca au migrat atat de intens in Parlament.”

Elevii au o explicatie si pentru faptul ca putina lume are incredere in Parlament asa cum arata rezultatele Barometrului Opiniei Publice.

Constantin TAHU, PARTICIPANT: “Consider ca majoritatea oamenilor nu au incrdere in parlament, pentru ca oamenii si-au pierdut increderea dupa atatea promisiuni sau manipulari din partea unor deputati.”

Valeria IZVOREANU, PARTICIPANTA: “Cred ca ei nu sunt onesti, si nu-si indeplinesc promisiunile. Nu urmaresc interesele populatiei ci interesele lor.”

La final, tinerii s-au intalnit cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, iar acesta le-a oferit cate o diploma de participare. Concursul a fost organizat pentru prima data de Parlament, iar scopul este ca tinerii sa cunoasca mai multe despre legislativ.