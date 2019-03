Condamnarea lui Gheorghe Petic reprezinta sfarsitul justitiei si democratiei in Republica Moldova. Este reactia Maiei Sandu dupa ce instanta s-a pronuntat - VIDEO

“Folosirea gazelor lacrimogene impotriva sustinatorilor detinutului politic, Gheorghe Petic in fata Judecatoriei Orhei, in cele mai urate traditii ale unui regim dictatorial, este cea mai graitoare dovada in acest sens”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de facebook.

Cu o reactie a venit si liderul PL, Dorin Chirtoaca. Acesta a scris pe facebook ca Petic nu este un violator si ca totul a fost inscenat pentru ca el a incercat sa se opuna regimului Plahotniuc si ca, de fapt, a fost condamnat la inchisoare chiar de liderul democratilor.

Reprezentantii PD spun ca declaratiile lui Chirtoaca vin in contextul viitoarelor alegeri locale si ca doar justitia hotaraste cine trebuie sa fie pedepsit. Un comentariu a facut si Ivan Diacov, fostul procuror al municipiului Chisinau. Acesta spune ca cei care au venit sa-l sustina pe Gheorghe Petic, au avut un comportament provocator, iar politistii au actionat in mod legal.

Intre timp, reprezentantii Blocului ACUM au anuntat ca vor organiza maine un protest in contextul condamnarii la inchisoare a lui Gheorghe Petic.