Condamnat la sapte ani de inchisoare in dosarul furtului de la BEM, Ilan Sor a inceput sa imparta cadouri copiilor din diferite localitati. Unii micuti nu au primit nimic si au izbucnit in plans - VIDEO

Aceste imagini au fost surpinse acum trei zile in satul Razalai din raionul Sangerei. In filmuletul publicat pe retelele de socializare se vede cum un autobuz imens, acoperit cu luminite si pe care scrie “Partidul Sor” a ajuns in localitate. Potrivit barbatului care a surprins momentul, oamenii de acolo au fost anuntati din timp de simpatizatii Partidului SOR sa-si aduca odraslele in centrul satului pentru a primi cadouri din partea formatiunii.

"Cadouri la toti dati sau numai la cei mai mici copii? -Numai la cei mai mici. -Pana la ce varsta, 7 ani? -8,9 asa. -9? Si la acesti care plang?



Barbatul i-a intebat pe oameni ce parere au despre ceea ce se intampla acolo.



"-Ce parere aveti? - E foarte bine. - Chiar daca Sor a furat miliardul? -El da la copii cadouri, asta e bine. -Ati auzit ca e condamnat pentru furtul miliardului? -Da. Eu oricum sunt multumit de ceea ce face.



Parintii veniti la eveniment spun ca au stat la coada mai bine de 3 ore, unii, insa, nu si-au mai primit cadoul mult asteptat, iar cativa copii au inceput sa planga.



Desi micutii mai cereau cadouri, membrii Partidului SOR au lansat focuri de artificii, au urcat in autocar impreuna cu Mos Craciun si au plecat.



-Ce nu v-au dat cadou? Nu v-au dat? Da de ce nu dati cadouri la oameni? Uitati-va cati copii au inghetat aici. Dar in general au dat cadouri? -La 10 copii au dat. - Rusine ca ati tinut copiii in frig si nu le-ati dat cadouri. Copilul plange. -Idioti. Iata stam in frig, copilul plange.



Purtatorul de cuvant al partidului SOR ne-a spus ca toti copiii au primit in acea zi cadouri.



Alina SARGU, PURTATORUL DE CUVANT AL PARTIDULUI SOR: „Sunt provocari facute de partidele de dreapta, inclusiv PAS.”



Ulterior Ilan Sor a scris pe pagina sa de facebook ca in spatele acestor imagini ar sta Maia Sandu. Purtatorul de cuvant al PAS ne-a spus ca nu comenteaza “halucinatiile unui condamnat penal” si ca locul lui este la puscarie.

Intre timp, expertii de la Promo-lex spun ca au inceput deja monitorizarea partidelor care s-ar putea inscrie in cursa electoral, iar joi vor veni cu un raport, in care se vor expune in privinta ilegalitatilor inregistrate. Acestia indeamna cetatenii sa depuna sesizari atunci cand surprind activitati dubioase organizate de partide.

Pavel POSTICA, DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI MONITORIZAREA PROCESELOR DEMOCRATICE: „Deja se pare ca apar primele cazuri de corupere ale alegatorilor prin diverse pachete alimentare, evenimente, concerte, etc. Lucrurile acestea par sa iasa din peisajul comun si obisnuit care trebuie sa fie si eu cred ca aici chiar este necesara interventia autoritatilor, dar sa nu uitam ca responsabilitatea de a depune sesizari apartine tuturor cetatenilor.”

Reprezentantii Comisiei Electorale au declarat ca nu comenteaza actiunile politice ale partidelor si spun ca pana la acest moment pe numele partidului SOR nu a fost depusa o sesizare. Acum cateva zile, PAS a depus doua sesizari la Procuratura Anticoruptie si la politie in care ii acuza pe democrati ca ar imparti cadouri alegatorilor, iar prin asta si-ar cumpara voturi. La randul sau, PD si PCRM au denuntat la CEC pe cei din PPDA, PAS si PSRM ca au inceput campania electorala inainte de termen.

Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare. Procurorii il acuza ca ar fi obtinut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat, ulterior, prin firmele sale off-shore. El se declara nevinovat si se plimba in libertate pana la o decizie a Curtii de Apel Cahul.