Conditiile meteo au dictat graficul la aeroportul din Chisinau. Opt zboruri au intarziat la sosiri si tot atatea la plecari - VIDEO

La primele ore ale diminetii, atat la sosiri, cat si la plecari, Aeroportul Chisinau era plin de lume. Daca intr-un capat, oamenii se rupeau din imbratisari, in celalat – abia se aruncau in ele. Artiom Coicev a adus de doua ori buchetul de trandafiri pentru sotia sa care urma sa aterizeze cu aeronava Moscova-Chisinau, cursa care s-a amanat in jur de 12 ore.

“Astazi la 11:50 trebuia sa aterizeze, dar intarzie cu inca jumatate de ora. A mers la aeroport, acolo a anuntat-o ca se amana si s-a intors acasa.”

Si acest barbat si-a asteptat sotia cu nerabdare - a batut drumul de doua ori de la Tiraspol. Iar aceasta femeie, tot din a doua incercare, a venit sa-si intampine mama.

“Pe mamica o astept. Ieri fratele a fost, azi eu am venit.”

“Am asteptat aseara. Am venit de la Tiraspol. “ Tot la miezul noptii trebuia sa ajunga de la Moscova si acest barbat, a aterizat insa la miezul zilei.

“La inceput ne-au spus ceva, apoi altceva. Hotel nu ne-au dat. Tot ce ne-au oferit a fost un talon pentru mancare.”

Cu aceeasi aeronava urmau sa zboare spre Moscova alti pasageri, cursa carora la fel a intarziat cu 12 ore. Daca unii, dupa ce au aflat despre anulare, au facut cale intoarsa acasa, altii au primit cazare.

”Zburam acasa, la Moscova. Intarzierea este de 17 ore. Am sunat rudelor sa vina sa ne ia, apoi ne-am intors.”

“Ne-au pus la dispozitie hotel, ne-au oferit hrana….”

Greu i-a fost acestei femei, care spune ca e primul zbor impreuna cu copilul.

“Trebuia sa zburam ieri, este o intarziere de 12 ore. Prima data zburam cu micutul si ne-a fost greu.”

Zborul spre Moscova este operat de Air Moldova, iar serviciul de presa al companiei nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta situatia. In total, de aseara si pana la amiaza, sapte curse la sosiri si tot atatea la plecari au fost anulate, iar doua au intarziat.

Conform purtatorului de cuvant de la Aeroport, devierile pe panoul de zbor, au avut loc din diferite motive – ceata de la noi si ninsoarea abundenta de la Moscova sau conditiile meteo nefavorabile din orasele de destinatie. Potrivit meteorologilor, ceata se va forma pe alocuri si in urmatoarele zile, mai ales dimineata si seara.