Conducatorii auto, care au provocat accidente rutiere in urma carora persoanele implicate s-au ales cu leziuni medii, vor putea scapa de raspundere penala - VIDEO

Conducatorii auto, care au provocat accidente rutiere in urma carora persoanele implicate s-au ales cu leziuni medii, vor putea scapa de raspundere penala. Se va intampla doar daca soferul va ajunge la o intelegere cu victima, ca aceasta sa nu-l actioneze in judecata. Prevederile se contin intr-un proiect de lege care a intrat in vigoare in aceasta saptamana.