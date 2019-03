Consecintele improscarii cu gaze lacrimogene la Judecatoria de la Orhei. Mai multe persoane au fost internate la Spitalul Raional Orhei - GALERIE FOTO

Mesajul postat de unul dintre persoanele care au avut de suferit dupa ce mascatii au improscat cu gaze lacrimogene:

A fost haos astazi la Judecatoria Orhei, acolo unde Gheorghe Petic a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare. Mai multi oameni s-au adunat in fata institutiei, pentru a-l sustine pe fostul politist de frontiera. La un moment dat, sustinatorii acestuia, majoritatea membri sau simpatizanti ai blocului electoral ACUM, au blocat iesirea din curtea Judecatoriei, iar politistii au folosit gaze lacrimogene pentru a face drum escortei. In continuare au urmat imagini de groaza. Oamenii au inceput sa se sufoce, sa nu poata deschide ochii, iar unii nu au putut sa-si mentina echilibrul si au cazut la pamant. La fata locului au fost chemate mai multe ambulante, care i-au transportat pe oameni la spital. Fostul politist de frontiera a fost condamnat astazi la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in penitenciar de tip semiinchis. Gheorghe Petic a fost retinut in octombrie, dupa ce o femeie din Ungheni s-a plans ca el ar fi violat-o. El pledeaza nevinovat si sustine ca dosarul i-ar fi fost fabricat. El a candidat la parlamentare pe lista nationala a blocului ACUM. Petic a figurat cu numarul 33 in lista si nu a obtinut mandat de deputat.