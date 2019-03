Contestatia licitatiei cu autobuzele aduse de o firma offshore a blocat site-ul ANSC - Mold-street.com

In plus a disparut si toata informatia privind deciziile adoptate de ANSC in anii 2017- 2019. A ramas doar agenda sedintelor.

Coincidenta sau nu dar toate acestea s-au intamplat imediat dupa alegerea deputatului democrat Anatolii Zagorodnii in functia de director al ANSC, dar si dupa contestia depusa la ANSC de catre compania romaneasca BMC Truck & BUS, care a fost descalificata in conditii suspecte din licitatia pentru autobuze pentru Parcul Urban de Autobuze din 8 februarie 2019.

Informatia despre contestatia depusa a si disparut de pagina Agentiei.

Reprezentatii ANSC spun ca pe pagina web ar aefectua lucrari Centrul de Telecomunicatii Speciale si ca toate ingtrenarile ar urma lucrari Centrul de Telecomunicatii Speciale si ca toate intrebarile ar urma sa le adresam conducerii Agentiei.

