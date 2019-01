Craciun cu final tragic la Falesti. Un barbat a murit, injunghiat de concubina sa. Barbatul a venit beat acasa si a sarit la bataie

Incidentul a avut loc azi dimineata in jurul orei 2:00, in satul Hrubna Noua din raionul Falesti. Potrivit politiei, barbatul in varsta de 32 de ani s-a intors acasa beat, dupa ce a servit alcool la un vecin.

Ulterior intre el si concubina lui in varsta de 21 de ani s-a iscat o cearta. In urma careea barbatul i-a aplicat tinerei o lovitura cu pumnul in regiunea fetei.

Ulterior a luat un cutit si ameninta ca o va injunghia. Potrivit oamenilor legii, tanara s-a speriat, l-a deposedat de cutit si imediat I-a aplicat doua lovituri in regiunea toracelui. In urma lor concubinul a decedat pe loc.

Femeia este retinuta pentru 72 de ore, pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal.