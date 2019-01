Creste singura 4 copii intr-o casa veche, care are podeaua sparta. Prin ce greutati trece o mama din Ciobanovca - VIDEO

Cand am ajuns acasa la familia Gut, mama, care este si capul familiei era plecata la munca in camp, iar cei patru copii veneau de la gradinita. Sora lor mai mare, Marinica, asa cum o alinta mama, are grija sa-i duca si sa-i aduca zilnic acasa pe fratele si pe cele doua surori ale sale.

Fetita de noua ani, tine grijile casei cat mama este plecata la munca.

In dulapul ei nu sunt multe haine, dar din putinul pe care il are, si-a ales una preferata.

Si pentru ca cele doua fetite gemene de doi anisori se tin numai de sotii, Marinica are grija ca in casa sa fie ordine cand vine mama.

Casa lor este veche, iar podeaua sparta este acoperita cu cateva covoare care nu opresc frigul sa patrunda in incapere. Focul din soba nu ajuta aproape deloc.

Si daca Marinica face treburile prin casa, Alexandru, fratele ei mai mic le face pe cele de afara.

Desi are deja opt ani, baiatul nu merge la scoala. Mama lui spune ca la inceputul anului scolar nu au fost copii suficienti in sat pentru a forma clasa intai, iar sa il duca la scoala in satul vecin nu are bani.

Mama micutilor ne-a povestit ca pana acum era supusa teroriii de tatal acestora cu care traia in concubinaj.

Snejana GUT, MAMA: „El servea foarte mult alcool, 03:17 ma lua la batut si copii tot strigau si copii ii batea.”

Femeia spune ca din banii pe care ii castiga nu-i ajunge sa plateasca gradinita si serviciile comunale. La haine sau jucarii pentru copii nici nu se gandeste. Si lemnele pentru foc sunt pe sfarsite.

Unicul lor ajutor la moment sunt voluntarii din proiectul Moldova Project, care le aduc produse alimentare dar si lemne de foc.