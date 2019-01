Crestinii ortodocsi de stil vechi sarbatoresc astazi Craciunul. De dimineata, oamenii au mers la biserica si s-au rugat pentru sanatatea celor dragi si pentru binele tarii. Politicienii au lipsit de la slujba - VIDEO

Sute de enoriasi din capitala au hotarat sa-si inceapa astazi ziua la Catedrala Nasterea Domnului. Oamenii au asistat la slujba oficiata de mitropolitul Vladimir.

„E sarbatoare mare. Este vorba despre bunatate si iubire unul fata de celalalt. Pe viitor sa ne gandim la Dumnezeu si sa ne comportam frumos cu oamenii.”

Impreuna cu sotul si nepotii a venit la slujba si Svetlana Petrov. Este o traditie, spune femeia, ca an de an in dimineata de Craciun sa aprinda o lumanare pentru sanatatea celor dragi si de sufletul raposatilor.

Desi au venit la slujba unii ne-au spus ca au sarbatorit Craciunul acum doua saptamani.

„Noi sarbatorim cu europenii. Am venit pentru cateva minute sa impart bucuria mea cu oamenii si cu Dumnezeu.”





Dupa slujba, oamenii au mers acasa si au stat la masa de sarbatoare cu cei dragi.



In acest an au lipsit de slujba de Craciun politicienii, care in anii precedenti stateau in primul rand la biserica. Oamenii spun, insa ca s-au rugat pentru ei.

„Politicienii sa indrepte fata catre oameni.”

Unii politicieni i-au felicitat pe cetateni pe facebook. Seful statului, Igor Dodon, lidera PSRM, Zinaida Greceanii, dar si liberalul Mihai Ghimpu au scris cate un mesaj de felicitare. Potrivit traditiei, Craciunul este sarbatorit timp de 3 zile, dupa care incep pregatirile pentru Sfantul Vasile. Atunci ortodocsii de stil vechi marcheaza Anul Nou.