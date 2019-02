Justitia ii trateaza selectiv pe Ilan Sor si pe Gheorghe Petic, spun expertii de la CRJM. In timp ce Sor poate alege daca sa se prezinte sau nu la judecata pentru ca isi face campanie, lui Petic i se interzice in general sa faca agitatie - VIDEO

Avocatii lui Gheorghe Petic sustin ca instanta de judecata de la Orhei a respins si solicitarea de a permite jurnalistilor sa mearga in penitenciarul in care fostul politist de frontiera este detinut, pentru a sta de vorba cu el.

Angela ISTRATE, AVOCAT: “Practic in fiecare zi avem sedinte de judecata, am solicitat instantei sa permita lui Petic sa-si faca campanie in penetenciar insa au respins. Justitia de la noi incalca drepturile omului lui Sor i se ofera anumite facilitati dar lui petic deloc.”

Presedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova Vladislav Gribincea, sustine situatia in care se afla acum 4 ani Ilan Sor, inainte de campania electorala pentru alegerile locale, este identica cu cea a lui Petic de acum, doar ca justitia ii trateaza diferit pe cei doi.

Vladislav GRIBINCEA, AVOCAT: “Sor a fost arestat pe 6 mai, pe 25 mai 2015 a fost introdus pe liste ca candidat la alegerile locale si a doua zi a fost eliberat. In cazul lui Petic fix asa a fost arestat inainte de campania electorala dar nu este eliberat, lege spune ca candidatii nu pot fi arestati in campanie daca nu sunt prinsi in flagrant.”

Avocatii Primarului de Orhei, care este condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, nu ne-au raspuns la telefon pentru a comenta aceasta situatie. Am sunat la judecatoria din Orhei pentru a obtine o reactie la acest subiect, iar reprezentantii institutiei ne-au spus ca vor reveni cu un raspuns.

Gheorghe Petic a fost introdus pe listele blocului ACUM pentru a participa la alegerile din februarie pe circumscriptia nationala. Aparatorii lui au solicitat instantelor de judecata sa-l elibereze sau sa-i permita sa-si promoveze candidatura din penetenciar, insa ambele solicitari au fost respinse.

Petic a fost retinut in luna octombrie, fiind suspectat ca ar fi violat o femeie. El, insa, sustine ca este nevinovat si considera ca dosarul i-a fost fabricat in semn de razbunare pentru ca a dezvaluit nereguli de la frontiera moldo-romana in care ar fi implicati functionari de rang inalt din politie.