CSM propune „desemnarea pe viata” a opt judecatori. Cine sunt acestia - ZdG

Opt judecatori au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa fie numiti in functie pana la atingerea plafonului de varsta. Cererile acestora au fost examinate in cadrul sedintei de astazi, 18 noiembrie, iar membrii CSM au decis sa inainteze toate cele opt candidaturi presedintelui pentru numirea lor „pe viata” in functia de judecatori, noteaza Ziarul de Garda.