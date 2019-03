Cu bagajele in spate si inveliti in plapume, zeci de familii au protestat in fata complexului locativ Palmieri si Stele din sectorul Ciocana al capitalei. Au platit sume uriase, dar, de 8 ani, oamenii nu se pot muta la casele lor - VIDEO

Mai multe familii care au investit zeci de mii de euro in apartamentele in care asteapta sa se mute deja de 8 ani, au manifestat astazi in fata complexului locativ. Oamenii sunt disperati pentru ca lucrarile nu se misca din loc, asa cum firmele care s-au ocupat de constructie, au falimentat. In toti acesti ani locatarii s-au tot perindat prin instantele de judecata din tara, care asa si nu le-au facut dreptate.

„Am iesit cu genti ca nu vrem sa plecam.”

Asa cum actualul administrator al blocului nu a venit sa stea de vorba cu oamenii, acestia si-au varsat amarul pe paznicul complexului.

Roman Chirica a venit astazi la protest impreuna cu cei trei fii ai sai. Barbatul povesteste ca a investit 40 de mii de euro, intr-un apartament de 100 metri patrati, insa asa si nu s-a mutat in el.

Roman CHIRICA: „Stam la parinti, trecem permanent poate se misca inaite, speram sa iasa iveala.”

Iar Mihail a luat un credit ipotecar pentru a avea propria sa locuinta...

„In 2014 au cerut sa platim tot costul aparatamentului noi am platit si credit si am inchiriat locuinta si intorceam datoriile.”

In 2015, la sase ani de cand a inceput sa fie construit blocul, in jur de 60 de famiilii s-au mutat in locuintele lor, chiar daca acestea erau conectate doar la energie electrica, iar cladirea inca nu era finisata. Doi ani mai tarziu, responsabilii de la compania de constructii au fost arestati, iar noul admistrator le-a spus oamenilor sa paraseasca locuinta, pentru ca traiesc pe santier.

In locuinta acestui barbat am gasit bradul impodobit, haine in dulap si poze de familie in dormitor. Chiar daca a investit 20 de mii de euro in reparatie, pe langa banii pe care i-a platit pentru apartament, acesta a fost nevoit sa lase totul si sa plece.

„Deja cade tencuiala.”

Din cauza ca blocul nu a fost finisat, tencuiala a inceput sa cada, asa ca pe holuri este nevoie din nou de reparatie. Acum cativa ani, unul din nenumaratii administratori ai companiei de constructii le-a spus oamenilor cu nu are bani ca sa termine lucrarile si le-a cerut oamenilor sa mai plateasca inca cate 50 de euro pentru fiecare metru patrat cumparat anterior. Disperati, locatarii au fost de acord si cu aceasta conditie, insa nimic nu s-a schimbat.

Terenul, pe care a fost ridicat imobilul, a fost dat in arenda Uniunii Conducatorilor Auto din Republica Moldova, in 2005. Doi ani mai tarziu, asociatia a semnat un contract cu firma “Galsam-Service”, pentru ca acolo sa fie construit un bloc de locuit.

Problemele au aparut in 2014, cand au fost blocate conturile intreprinderii din cauza datoriilor de peste 4 milioane de lei, pe care le avea fata de stat. Atunci, aceiasi administratori au creat o alta firma, care sa se ocupe de constructia blocului.

In tot acest timp, lucrarile au stat pe loc. Trei administratori au fost retinuti in 2017, pentru escrocherie. Intre timp, anul trecut instanta de judecata a dispus organizarea unei licitatii pentru a alege o companie care sa finalizeze lucrarile de constructii si a numit un alt administrator, Ruslan Vasiliev. Nici dupa asta, situatia nu s-a schimbat.