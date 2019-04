Cu gunoiul sub geam. Reprezentantii unui centru comunitar pentru copii din capitala se plang ca sunt nevoiti sa indure mirosul insuportabil care vine de la o platforma de deseuri aflata chiar sub ferestre - VIDEO

Centrul Comunitar Andries de pe strada Socoleni gazduieste copii din familii sarace sau fara parinti. Institutia se afla la parterul unui bloc de locuit, iar in spatele acestuia, de cativa ani sta o platforma improvizata de acumulare deseurilor.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Chiar sub geamul centrului comunitar sunt amplasate 7 tomberoane. Din cauza ca geamul este vechi si plin de fisuri, mirosul insuportabil patrunde in incaperea in care copii de la Andries, isi desfasoara activatatile.”

Cei care locuiesc in acest bloc spun ca mirosul este greu de suportat, mai ales primavara si vara, cand se raspandeste in tot cartierul.

Oamenii spun ca s-au plans de mai multe ori la pretura sectorului Rascani si la gestionarii blocului, cerandu-le sa mute de acolo tomberoanele.

Sefa Directiei Municipale pentru Protectia Drepturilor Copilului spune ca a aflat despre problema in toamna anului trecut, dar de atunci nu a mai gasit o solutie. Lucia Caciuc sustine ca tot ce poate face este sa schimbe geamurile pentru ca mirosul sa nu mai patrunda in incaperi.

Seful Directiei Locativ Comunale, Ion Burdiumov, spune ca nimeni nu l-a informat despre aceasta problema si ca va cauta un alt loc pentru amenajarea unei platforme, in timpul apropiat.