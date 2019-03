Cu lacrimi in ochi, o moldoveanca stabilita in Italia i-a scris o scrisoare lui Vladimir Voronin: "Sunt nascuta in Moldova pe cand erati presedinte, l-ati crescut pe Dodon, mai tarziu l-ati crescut pe Plohotniuc...doare trecutul d-le..." - VIDEO

Scrisoarea deschisa a Marcelei Balan:

"Scrisoare, deschisă către fostul preşedinte Vladimir Voronin. Dom-le fost preşedinte al R. Moldova sunt născută şi crescută în Moldova pe timpurile cînd era Uniunia Sovietică. De mică copilă am avut greşeli copilăresti ca or ce copil, dar în copilărie am fost crescută cu valori, calităţi şi nici un fel de nedreptate....

Pe cînd dumneata erai Preşedinte, erau vremuri foarte grele îmi aduc aminte cîtă nedreptate mai era si pe atunci. Profesorii au început a pleca din şcoli, medicii au început a pleca de prin spitale lumea pleca spre Rusia, Europa şi unde auzea că se găseşte muncă mai platită, valul de imigraţie a fost cea mai puternică pe timpul cînd dumneata erai Preşedinte. Atunci ai început sa-l creşti pe Dodon, mai tîrziu la-i crescut pe Plohotniuc, dar lumea sinceră inteligentă plecau şi plecau din ţară de un cap.

Mulţi oameni s-au pornit la muncă în Grecia, Italia, Spania, unii din ei nici nu au mai ajuns, s-au piedut prin pădurile Europei sau prin munţii Sloveniei sau prin mare! Si unii chear au şi plătit cu viaţa, cu bani luaţi la procente, unii la 15 procente alţii la 20, care şi cum, eu aş dori să vă întreb pe dumneata personal, de cîte ori v-aţi întîlnit cu sute de mii de cetăţeni şi să-i fi întrebat cum s-au discurcat acei oamenii? curajoşi şi muncitori, luptători cu viaţa pentru a-şi obţine o bucată de pîine pentru copii, părinţi, nepoţii, fraţi şi surori!

Oamenii plecînd, muncind şi lăsînd case, copii, soţii, soţi, părinţii care plîngeau, dar de copii fără mame nici nu mai vorbim. Cîţi copii domnule Voronin au comis infractiuni, fiind singuri în neatentia părinţilor plecaţi si multi munceau peste hotare ca să-şi scoată copiii din puscării pentru că unii erau minori si comiteau greseli cine va răspunde de toate astea domnule Voronin??

Cîte inimi şi suflete îndurerate de cînd s-a început imigraţia? Oare nu v'se pare că aceasta a fost o deportare civilizată şi bună plănuită? Copiii acasă, Tata la Moscova şi Mama în Europa si mulţi copii răniţi cu anii în sufletele lor crescînd fără părinţi cine Dom-le Voronin ajută aceşti părinţi care sunt răniţi pe viaţă că n-o stat lîngă copiii lor să vadă cum cresc?! Doare, ustură şi nelinistia trecutului te apasă din zi în zi, dar mergem înainte! Nu vi se pare Dom-le Voronin că aceşti oameni curajoşi, inteligenţi, muncitori şi capabili care au trecut prin foc să construiească case la Moldova, Apartamente şi Afaceri unii !!

Că i-aţi pierdut pentru totdeauna din ţară? Că puţini din ceea ce au plecat nu se vor mai întoarce să locuiescă în Moldova .Cine vă poate ajuta acuma la o revoluţie la care ţara o poate scoate la lumina zilei după ce aţi îngropat-o în noroi, gunoi şi abandon vedeţi voi la ce aţi fost bravi să aduceti Moldova? Omul gospodar se cunoaşte de la poartă Dom-le Voronin! Nimic mai mult.

Acum este timpul să iesiţi şi ďumitale în Piata Marii Adunări Naţionale s-ă demonstraţi că sunteţi un luptator adevărat şi un patriot din suflet, mă doare că doar pe timpul dumitale mi-am lăsat copii mici şi îndureraţi fără mamă crescînd cu străini, nici macar cu buneii că erau deja îngropaţi de bolile care nici nu se puteau lecui prin acei ani.

Dureros! Domnule Voronin că prea tarziu v-aţi trezit. Nu cred că mai aveţi cu cine ieşi să protestaţi în viitorul apropiat, pentru că mai mult de un milion de cetăteni au parasit ţara şi lupta cum pot prin straini....Eu le doresc la aceşti oameni curajoşi care au mai rămas în R.Moldova şi rişcă cu dosare penale nefiiind vinoveţi, foarte dureros văzînd oamenii cum suferă prin penetenciare nu avînd nicio vină!"