Cu numere false de inmatriculare, in stare de ebrietate si fara permis de conducere. Asa a fost prins la volan un tanar de 26 de ani, care conducea haotic prin satul Mihailovca din Cimislia - VIDEO

Din imaginile filmate de politisti se vede ca nici arma nu-i prea sperie pe cei trei, care continua sa fie agresivi si sa-i ameninte pe agentii de patrulare.

Ulterior, spiritele s-au potolit, iar soferul a fost urcat in masina politiei si luat la intrebari.

In cele din urma, conducatorul auto si cei doi pasageri, toti in stare de ebrietate, au fost dusi la Inspectoratul de Politie Cimislia. Acolo s-a aflat ca soferul, in varsta de 26 de ani si cei doi barbati de 42 si respectiv 45 de ani, care sunt frati, sunt din acelasi raion.

Potrivit oamenilor legii, conducatorul auto a refuzat sa treaca alcooltestul, asa ca este cercetat penal, iar pentru ca a urcat la volan fara permis, risca o amenda de pana la 57 de mii de lei sau un an de inchisoare. Mai mult, soferul si cei doi pasageri sunt cercetati pentru nesubordonarea si opunerea de rezistenta, ce se sanctioneaza cu amenda de pana la cinci mii de lei sau cu arest contraventional de pana la 15 zile.