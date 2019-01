Cu o experienta de peste 190 de ani in domeniul asigurarilor in Austria, compania Grawe Carat implineste 15 ani de activitate pe piata de asigurari din Republica Moldova - VIDEO

Cu o experienta de peste 190 de ani in domeniul asigurarilor in Austria, compania Grawe Carat implineste 15 ani de activitate pe piata de asigurari din Republica Moldova. An de an, la aniversarea compozitorui austriac Wolfgang Amadeus Mozart, compania GRAWE CARAT ASIGURARI, in colaborare cu Sala cu Orga, organizeaza un concert de omagiere a marelui geniu.