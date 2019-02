Cu o zi inainte de alegeri, Vlad Plahotniuc si-a implicat familia in campania electorala. A luat trei echipe de filmare de la propriul sau canal de TV si s-a filmat cum sta la masa alaturi de mama si surorile sale - VIDEO

Vlad Plahotniuc, imbracat asa cum aparare la absolut toate evenimentele publice, se aseaza la masa alaturi de surori si mama sa. Impreuna au mancat zeama si placinte, in obiectivele a cel putin trei camere video, una dintre care era chiar pe masa, printre farfurii.

Toti au depanat amintiri... dar au vorbit si despre politica. Desi stau la aceiasi masa, uneori surorile democratului vorbesc despre el la persoana a treia, adresandu-se, probabil, reporterilor.



Dupa ce au mancat, Vlad Plahotniuc s-a plimbat prin casa, incaltat in pantofi, a coborat in beci, si tot incaltat a mers in camera sa din casa noua. Reportajul de aproape 11 minute a fost publicat aseara pe pagina de facebook a liderului PD. Si colegul sau de partid, premierul Pavel Filip, s-a filmat alaturi de familie, in casa parinteasca din Panasesti.





La fel ca si Plahotniuc, Filip a depanat amintiri, a vorbit despre parinti si despre anii de scoala. Un alt democrat, Ion Sula a organizat astazi un mars cu tracoare care ii purtau poza, pe strazile satului Costesti...



Iar Nicolae Balaur, candidatul PD pe cirmcumsciptia 28 din capitala, s-a evidentiat cu un spectacol cu cai. Alti democrati au impartit astazi trandafiri prin oras. La alegerile de maine participa 15 formatiuni politice.