Cu pancarte si tobe, reprezentantii comunitatii Ocupay Guguta au marsaluit astazi prin centrul capitalei. Nemultumiti de rezultatele alegerilor parlamentare de ieri, acestia au protestat in fata Comisiei Electorale Centrale si la Parlament - VIDEO

Manifestantii au pornit in mars de la Cafeneaua Guguta prin Gradina Publica Stefan cel Mare si eu mers la CEC. Insotiti de carabinieri, protestatarii au batut in continuu in tobe.

Cand au ajuns in fata CEC-ului au acestia au inceput sa bata in tobe mai u putere. Niciun reprezentant al CEC-ului nu a iesit sa vorbeasca cu ei, asa ca membrii comunitatii s-au mutat la Parlament.

Nici acolo nimeni nu a iesit sa le asculte nemultumirile. Tinerii spun ca au urmarit pe retelele de socializare dar si pe viu, cum au decurs alegerile de ieri si au ramas indignati de incalcarile care au fost comise.

“ Sunt suficiente probe care demonstreaza ca nu au fost facute intr-un mod transparent, au fost oameni adusi cu autobuze masiv sa voteze sunt probe video.”

“Vrem politie nu Militie pentru asta sunt aici”

“ Au fost destule lucruri care nu ar fi trebuit sa se intample intr-o campanie electorala democratica, anumite lucruri au fost fraudate, voturile au fost fraudate, oamenii au fost santajati amenintati.”