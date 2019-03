Cu peste doua mii de profesori lipsa in scolile din tara, Ministerul Educatiei a lansat o campanie in care sa promoveze meseria de pedagog - VIDEO

Romana VASILACHE, STUDENTA: "Ai inteles despre ce este aceasta campanie? -Nu prea.”



Irina HALTURINA, STUDENTA: “Campania este un fel de a explica ce modificari s-au produs in acest domeniu, despre salarii ridicate. -Deci Ministerul sa se laude? -Da, cam asa.”

Campania Ministerului Educatiei “Vreau sa devin pedagog” a fost lansata la Colegiul “Alexei Mateevici” din capitala. Monica Babuc le-a povestit elevilor despre salarii majorate si suportul acordat tinerilor specialisti. Studentii descriu, insa, o alta realitate.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: -”-Care este salariul unui tanar specialist? -Dupa majorare au salarii de 6-7 mii de lei. S-ar putea sa existe institutii in care cineva ar avea si 3500 de lei, depinde de studii si vechimea in munca, de ore.”

Olga GAVRILIUC, STUDENTA: “Cand am fost repartizati in campul muncii sau promis mai multe fapte decat vorbe, salarii mari. Realitatea a fost alta. 00:40 S-au promis salarii de patru mii, dar primeau 1800, 2000.”

Monica Babuc recunoaste ca in ultimii 15 ani numarul studentilor care aplica la pedagogie este in continua descrestere. Situatia este, insa, similara si pentru tarile europene, mai spune aceasta.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII:-”-De cand sunteti in functie, ce ati facut ca sa schimbati acest lucru? -Am vorbit despre asta de la inceput. -Daca tot scad nu va ganditi ca nu mergeti pe calea corecta? -Nu, nu ma gandesc. Ma gandesc ca sunt niste situatii care caracterizeaza societatea. Profesia de pedagog pierde din popularitate.”

Si mai mic este, insa, numarul celor care, dupa ce se vad cu diploma in mana, se angajeaza in campul muncii. Statistica de anul trecut spune ca din cei peste 500 de absolventi, in sistem au intrat mai putin de jumatate.

"De ce ai venit la pedagogie? -Mama mea activeaza in domeniu. -Esti sigura ca vei ramane in sistem si vei fi educator? -Probabil.”

Probabil - acesta e raspunsul Romanei. Pentru ca, in ochii ei, mama munceste zi si noapte, iar remunerarea este o nimica toata pe langa efortul ei, crede tanara. Zece mii de lei ar fi salariul care ar incuraja-o sa vina in fata elevilor, ca tanar specialist.

Romana VASILACHE, STUDENTA: "Cand te-a intrebat dna Babuc daca ramai in sistem ai sovait la raspuns. -Da, nu sunt sigura de domeniul pe care il voi urma. Vreau sa aplic la chimie sau medicina.”

Victoria CHETRUS, STUDENTA: -”O sa mergem la unversitate, dar nu cred ca la pedagogie, in economie probabil."

”Ati dat unele intrebari si nu au fost raspunsuri clare. Intrebarile dvs sunt si ale noastre, am ramas toti fara raspuns.”

Studentii colegiului au venit cu sugestii pentru campanie, printre care si slefuirea imaginii cadrului didactic in ochii parintilor, dar si ai colegilor de breasla.

Irina HALTURINA, STUDENTA: ”Cand a fost oportunitatea de a fi angajata m-am pornit. Am fost socata ca directoarea mi-a spus ca se teme sa angajeze studente, parintii spun nu, ca suntem copii."

In campanie, ministerul si-a propus sa promoveze profesia de pedagog prin spoturi video, istorii de succes, sesiuni de informare cu absolventii, dar promovare online. Acum sistemul educational are o lipsa de peste doua mii de cadre, un sfert fiind in sistemul prescolar. Cel mai mult nu se ajung profesorii claselor primare, cei de limba romana si matematica.