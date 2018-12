Cu premiile in maini, proaspat primite din partea Ministerului Educatiei, olimpicii la matematica, chimie, biologie sau informatica spun ca sunt gata sa-si faca valiza si sa plece peste hotare - VIDEO

Victor Purice elevul din clasa a 9-a de la liceul Orizont, care a adus in tara mai multe medalii de la olimpiadele de matematica si informatica, este unul dintre cei 29 de tineri premiati la Gala Olimpicilor.

Victor PURICE, ELEV: "M-am pregatit cativa ani pentru aceste momente. 00:25- Vreau sa termin scoala la Orizont si sa plec la o universitate peste hotare.”

Olimpicii s-au ales cu o diploma, iar ulterior si-au ridicat si un premiu banesc.

“Anu asta 20 de mii de lei. -Pentru toate cele trei prmeii aduse? -Da. Bani mereu cu cat mai mult cu atat mai bine. E un prmeiu banesc, ma va ajuta in viitor.”

Sistemul educational din Moldova ar fi restantier la capitolul calitate, spun olimpicii, care vin si cu recomandari.

"Matematica care se preda in scoli este prea avansat si prea dur pentru un copil normal.”

”As pune accent pe logica, pe creativitate, gandirea inafara cutiei, analizarea problemei din diferite unghiuri.”

Carentele din sistem ii fac sa-si cladesca visele bazandu-se pe oportunitatile din afara. Daniel este hotarat ca dupa ce va absolvi liceul, peste ocean va face licenta, masteratul, dar si doctoratul.

Daniel SIRETANU, ELEV: ”Vreau sa invat in SUA la universitate, pentru ca sunt mai multe oportunitati. Cand ne pregatim de olimpiade am trecut deja o parte din materialul de la universitati. Nu sunt motivati sa ramana.”Iar asemenea planuri au si alti olimpici.

”Pentru universitati ar fi mai bine sa se schimbe ca sa ne atraga pe noi olimpicii sa ramana in tara, pentru ca majoritatea se duc in alte tari. Ar fi un vis pentru noi sa ramanem in Republica Moldova sa invatam la un nivel pe care il au si alte tari. -Un vis care nu poate fi inca realitate. -Din pacate nu.”

Nu tara e de vina, spun ei, dar circumstantele si guvernarea.

Alexandru LOPOTENCO, ELEV:" Sunt multe lucruri ce pot fi schimbate. Ar fi mai bine sa avem si mai multa transparenta. E greu sa te documentezi proiectele unor partide, mai aproape de oameni.”

Ministra educatiei, Monica Babuc, sustine insa ca dorinta de evadare a olimpicilor este una fireasca.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: -”Avem universitati bune, dar asta nu inseamna ca nu recunoastem ca exista un top al universitatilor, care se bucura de recunoastere internationala. -Se arata dezamagiti de oportunitatile de acasa. -Nu cred ca este o optiune generala.”

In acest an, Republica Moldova s-a ales cu patru medalii de argint, 32 de bronz si sase mentiuni la discipline precum matematica, informatica, chimie, biologie, fizica, stiinte si limba franceza. Premii banesti au primit si profesorii care au pregatit lotul olimpic.