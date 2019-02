Cu preoti si fanfara, a fost inaugurat sediul unui inspectorat de politie din capitala. Cladirea a fost afisata publicului, desi era gata inca acum doua luni. Seful IGP: nu are nicio legatura cu faptul ca suntem in campanie electorala - VIDEO

Cu preoti si fanfara, politia a inaugurat astazi sediul unui inspectorat in capitala. Cladirea, construita de la zero, a fost afisata astazi publicului, desi era gata inca acum doua luni. Seful IGP spune ca asta nu are nicio legatura cu faptul ca suntem in campanie electorala. Pentru ca cei 14 politisti sa aiba conditii bune s-au cheltuit aproape 3 milioane si jumatate de lei din bugetul de stat.