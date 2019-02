Cu un buchet de trandafiri, multe laude si un birou amenajat special pentru ea. Asa a fost intampinata Monica Babuc la Ialoveni, parte din circumscriptia in care democrata candideaza la parlamentare - VIDEO

Inconjurata in mare parte de functionarii democrati de la Ialoveni, care s-au tot tinut sa o laude, Monica Babuc s-a lansat in campania electorala la oficiul postal din localitate. In fata pinstitutiei, Babuc a tinut un discurs plin de promisiuni.

Intr-o incapere de la posta, colegii de partid i-au amenajat Monicai Babuc un birou in care aceasta urmeaza sa se intalneasca cu alegatorii in urmatoarele cateva saptamani. Unul din peretii acestuia era plin cu fotografiile democratei.

Monica BABUC, CANDIDAT PE CIRCUMSCRIPTIA 22: “Galeria asta a fost pregatita de colegii mei, eu nu am stiut de ea, dar presupun ca logica ei a fost urmatoarea, oamenii care vin aici sa se intalneasca cu mine, sa inteleaga ca eu am mai facut la viata mea cate ceva. ”

Pe masa de lucru a democratei era aranjat un laptop, un carnet, un stilou si cateva bibelouri, iar pe podea era asternut un covor. Babuc spune ca va inchiria incaperea in urmatoarele saptamani, iar pentru arenda va plati din buzunarul sau. Desi biroul democratei se diferentia la aspect de restul incaperilor, Monica Babuc spune ca acolo nu s-a facut reparatie special pentru ea.

Monica BABUC, CANDIDAT PE CIRCUMSCRIPTIA 22: “-Cati bani s-au cheltuit pentru acest birou si de unde? - Arenda lui costa 2 mii de lei si acesti bani sunt luati din banii mei personali. - Dar pentru reparatii cat s-a cheltuit? - Dar nu s-au cheltuit m.. biroul asa cum a fost preluat pentru asta am platit, doar pentru arenda. -Dar ce a fost aici? -Eu nu stiu ce a fost aici.”

La eveniment nu a venit nimeni din conducerea partidului democrat.

Monica BABUC, CANDIDAT PE CIRCUMSCRIPTIA 22: “Vlad Plahotniuc are circumscriptia sa si presupun ca lucreaza in ea acum.”

Circumscriptia cu numarul 22 cuprinde raionul Ialoveni, dar si mai multe sate din Straseni si Calarasi, iar Monica Babuc este prima pe lista in buletinul de vot. Democrata se va duela cu socialista Lidia Onu, independenta Angela Istrati, membrul partidului Sor, Victor Sanduta si membrul blocului ACUM, Liviu Vovc. Alegerile parlamentare se vor organiza pe data de 24 februarie.

In acest an este prima data cand deputatii vor fi alesi prin sistemul de vot mixt. Astfel, 50 de deputati vor fi alesi pe liste de partid, iar 51 pe circumscriptii uninominale. Anterior, Comisia de la Venetia a criticat modificarea sistemului electoral in Moldova. Atunci, expertii de acolo au spus ca aprobarea sistemului mixt fara un consens larg in societate i-ar face pe viitorii deputati vulnerabili in fata unor interese financiare.