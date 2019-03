Culisele afacerilor cu flori. Imagini cu camera ascunsa - fericire importata sau despre ce nu vorbesc florile - VIDEO/ZdG.md

In fiecare zi, incepand cu 19.00 si pana aproape de miezul noptii piata „Calea Basarabiei” se transforma intr-un „Aalsmeer” al Moldovei, celebra bursa de flori din Olanda, de unde sunt importate majoritatea florilor din intreaga lume. Aici, zeci de comercianti vand flori la pret angro si sute de cumparatori, indeosebi in ajun de 8 martie, se inghesuie sa achizitioneze flori mai ieftin, in majoritatea cazurilor pentru a le vinde mai scump a doua zi, in toata tara, scrie ZdG.md