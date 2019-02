Cum a reflectat presa turca vizita lui Erdogan in Republica Moldova - ZdG.md

Dupa vizita sa de doua zile in R. Moldova, pe langa acordurile bilaterale semnate la Chisinau, Recep Tayyip Erdogan a revenit in Turcia cu doua distinctii: Ordinul Republicii, distinctia de stat suprema in R. Moldova, oferita de omologul sau, Igor Dodon, si cu Ordinul Gagauz Yeri, cea mai inalta distinctie a regiunii autonome gagauze, oferita de bascana autonomiei, Irina Vlah. La randul sau, presedintele turc a oferit R. Moldova doua autospeciale de estompare a demonstratiilor in masa, scrie ZdG. md