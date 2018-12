Cum arata moldovenii in statisticile oficiale - mold-street.com

[...]

Unde se nasc moldovenii

Potrivit BNS la inceputul anului 2018 in Republica Moldova locuiau 3,547 milioane de locuitori din care femei - 1,84 milioane, cu 136.807 persoane mai mult, decat barbati, adica cu 8%.Cea mai mare diferenta la numarul de barbati si femei se atesta in raioanele Leova si Cantemir, iar cea mai mare in municipiile Balti si Chisinau.



La Anenii Noi, doua din trei casatorii se termina cu divort



Daca e sa ramanem la capitolul demografie, spor natural se mai inregistreaza doar in municipiile Balti si Chisinau si in alte noua raioane. In rest se atesta un spor negativ, cel mai mare fiind in Donduseni, unde numarul deceselor a ajuns a fi de doua ori mai mare decat al nasterilor.

Cel mai bine platiti functionari sunt in capitala

Cei mai bine platiti angajati sunt la Chisinau, unde castigul salarial mediu brut lunar a fost in 2017 de 6.716,4 lei in timp ce la Leova nu ajunge nici la 4.0000 de lei.





