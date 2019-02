Cum Ministerul Economiei face lobby pentru deschiderea benzinariilor duty free - ZdG.md

In iulie 2018, deputatul neafiliat Vladimir Cernat a propus un amendament cu privire la comercializarea produselor petroliere in regim duty-free la punctele vamale. Amendamentul a fost votat in Parlament fara prea multe discutii, iar benzinariile duty-free au devenit astfel lege in R. Moldova. Mold-Street scrie insa ca un document publicat pe 6 februarie 2019, pe pagina Ministerului Economiei si Infrastructurii (MEI) arata ca initiativa de a permite vanzarea de produse petroliere in vama fara plata accizelor si TVA apartine structurii conduse de Chiril Gaburici, scrie ZdG.md