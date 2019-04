Cum poti verifica daca angajatorul face transferul contributiilor de asigurari sociale - Bizlaw.md

Indiferent de sfera in care activeaza persoana, daca este angajat intr-un singur loc de munca sau are concomitent cativa angajatori, fiecare cetatean poate verifica informatia despre transferul contributiilor de asigurari sociale. Datele sunt disponibile pentru perioada de dupa 1 ianuarie 1999 si este fixata in Registrul de stat al evidentei individuale in sistemul public de asigurari sociale. Aceste date reprezinta baza de calcul pentru viitoare pensie si alte plati sociale, scrie bizlaw.md