Cum va circula transportul public in ziua meciului Moldova-Franta. Cei care au bilete la meci vor putea calatori gratis prin capitala. Transonul de drum, inchis

Vineri, intre orele 17.00-00.30, vor fi operate modificari in circulatia transportului public care traverseaza bd. Dacia, in perimetrul str. Burebista - bd. Cuza - Voda. Masura este luata in contextul desfasurarii meciul international de fotbal dintre selectionatele Moldovei si Frantei, pe stadionul „Zimbru”, sectorul Botanica.