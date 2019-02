Curtea de Apel a respins cererea lui Dorin Chirtoaca privind excluderea lui Vlad Plahotniuc din cursa electorala - VIDEO

"Fapte nu vorbe la Curtea de Apel

Asadar instanta spune ca lista de bunuri imobile mentionata mai jos nu-i apartine lui Vladimir Plahotniuc?

Dar cui apartine atunci toate acestea:"Casei Alba" de la Telecentru - in valoare de 150 milioane de MDL.Vilele din Elvetia, Franta si Romania - in valoare de cateva zeci de milioane de Euro."Finpar Invest" SRL care detine zeci de terenuri si imobile;Sediul "GBC", din str. Cantemir;Blocul din str. Bulgara nr. 41, o buna parte a sa.

Restaurantul "La Izvor" si a 0,5 ha de pamant in parc privatizate ilegal - prin Dodon si Grecianii - valoare de piata 2 milioane EuroInsulele din parcul "La Izvor" - 1,5 ha Cafeneaua "Guguta" din gradina publica "Stefan cel Mare", privatizata prin comunistii din CMC;"Gradinei Moldovei" - 10 ha de pamant pe str. Tudor Vladimirescu, privatizate prin Dodon si Grecianii - valoare de piata 20 milioane Euro.

Aeroportul, privatizat in 2013 cu prima adresa de corespondenta pe adresa firmelor "C.Argyrou & Associates", din Cipru. (Sor si mama sa vitrega fiind angalajati in conducerea aeroportului);Hotelul "Codru", privatizat prin Dodon si Voronin;Hotelul "National", prin Dodon si Voronin;"GMG"si structurilor mass-media din holding: "Prime", "Publika", "Canal 2", "Canal 3" nedeclarate in perioada 2010-2015;Firma de paza "Argus" etc?

Daca nu lui Plahotniuc, care se foloseste plenar de ele, cui apartin toate acestea?

Companiei off-shore din Cipru: "Χ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε." ("C.Argyrou & Associates LLC"), al carei actionar cu 99,95% este Christos Konstantinou, cetatean cipriot?!Problema este ca aceasta firma are o cifra de afaceri de 450.000 Euro, adica egal cu cel mult 0,2% sau mai putin, din valoarea imperiului imobiliar de mai sus. Cum atunci pot fi ei proprietari?!

Plahotniuc, fapte, nu vorbe?"