Pavel Grigorciuc ramane in arest preventiv. Curtea de Apel si-a pronuntat decizia in lipsa avocatilor. Activistul a fost mutat intr-un bloc in care detinutii isi ispasesc pedeapsa cu inchisoare pe viata - VIDEO

Potrivit aparatorilor, activistul a fost mutat intr-un bloc a penitenciarului nr. 13, in care detinutii isi ispasesc pedeapsa cu inchisoare pe viata.

Pavel GRIGORCIUC: "Administratia localului trebuie sa publice imaginile si totul va fi clar. I-am dat doar o palma. Nimeni nu a cazut."





Pavel Grigorciuc a fost retinut dupa sedinta Parlamentului de joi, pentru ca l-ar fi batut pe deputatul PD, Sergiu Sirbu. Democratul spune ca a fost lovit cu pumnul sau cu un obiect, in timp ce activistul spune ca i-a dat doar o palma. Acum doua zile, Sirbu a fost externat de la Urgenta. Grigorciuc face parte din grupul Petrenko, membrii caruia au fost condamnati la inchisoare cu suspendare pentru organizarea dezordinelor in masa in septembrie 2015 din fata Procuraturii Generale.