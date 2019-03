Curtea unei locuinte din centrul capitalei a fost transformata intr-o adevarata gunoiste. De mai multi ani, stapana casei a adunat tone de deseuri, iar dupa ce femeia a decedat, mizeria e si mai mare - VIDEO

Asa arata curtea locuintei, de pe strada Negruzii, transformata intr-o groapa de gunoi. Ambalaje, haine si pungi stau imprastiate pe cateva zeci de metri. Unul dintre vecini spune ca tabloul e acelasi de doi ani, iar de ceva timp au aparut si sobolani.

"O remorca sa ia gunoiste, aici in mahala fac in gunoiste, sobolanii vin la mine in curte, iar vara e un miros de nepomenit. Nimic nu iau masuri”.

Barbatul sustine ca proprietara casei, atunci cand era in viata, obisnuia sa adune gunoiul de pe la tomberoane. Dupa moarte ei, acum aproximativ 2 ani, sotul acesteia nu a mai facut ordine in curte, iar intre timp, unii vecini au inceput sa arunce si ei resturile peste gard.

"Merg pe drum si arunca asa pungi. Nu vor sa incheie un contract, ca sa plateasca, si arunca aici gratis gunoiul."

Barbatul care a iesit din casa in timp ce filmam, ne-a spus ca este paznic acolo si ca proprietarul e plecat la tara, iar gunoiul va fi in curand evacuat.

"Am vorbit, a fost de la pretura si eu o sa ajut si ei si o sa scoatem toata murdaria.

-Vecinii spun ca sunt si sobolani.

-Dar unde nu ai vazut sobolani, la bunica acasa este sobolani, este. Cand o sa scoata gunoiul?

- De luni incepem.”

Cei care locuiesc la case pe pamant spun ca aduna gunoiul in pungi, pe care le pun la poarta, iar o data in saptamana o autospeciala de la Autosalubritate vine si le colecteaza pe toate. Acum cativa ani, chiar langa ograda plina de deseuri, era o platforma pentru colectarea gunoiului. Insa din cauza ca acolo se adunau oameni ai strazii, locatarii au cerut sa fie scoasa.

"Aici mereu este gunoi, aici e la fel, priviti! Aici eu fac curat, dar deja am obosit.”

"Nu sunt tomberoane, scoatem pachete. Mai arunca unii si dupa gard. Pe aici arunca, lasa care nu vrea sa plateasca se vede ca, care se duce la lucru dimineata.”

Oamenii spun ca s-au adresat la primarie pentru a rezolva problema cu tomberoanele, dar si a scapa de mizeria din curtea acestei case, dar fara rezultat. Nu am reusit sa discutam cu responsabilii de la municipalitate pentru a comenta situatia.