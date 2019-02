Daca duminica viitoare se vor organiza alegeri, duminica aceasta s-au organizat… dansuri. La Basarabeasca a jucat PD-ul, iar la Anenii-Noi, Partidul Sor i-a invitat pe batrani sa danseze si sa-si faca poze - VIDEO

“Priviti, dragi prieteni, tara e in plina saracie, Partidul Democrat danseaza, chefuieste, nu au nici o treaba. "

Din imaginile filmate de un martor, in localitatea Carabetovca din Basarabeasca, se vede cum mai multi simpatizanti ai Partidului Democrat incing o hora in fata unei cladiri. Imbracati in geci cu emblema partidului, acestia danseaza si chiuie in timp ce trei femei in varsta, care treceau prin apropiere, se opresc sa-i priveasca.

“Poftim, unde-s milioanele.”

Duminica s-au jucat sarbe si la Anenii-Noi. De aceasta data, muzica de sarbatoare a fost pusa de Partidul Sor.

"Danseaza babele"

Dupa dansuri, batranii au fost invitati sa pozeze, iar fotografiile le erau oferite imediat. Sprijiniti de toiege, acestia au facut coada la masinarie. Cu fularele partidului la gat, cei adunati au mancat parajituri, placinte si au plecat acasa cu pachete.

Spectacol a fost si la Ceadar-Lunga. Din imagini se vede cum in plina iarna, Ilan Sor, imbracat cu cateva randuri de haine, inclusiv geaca, este intampinat de mai multi copii dansand, costumati sumar, in ii cu maneca scruta.