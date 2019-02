Daca inca nu v-ati gandit unde sa mergeti in vacanta, fel de fel de oferte va asteapta la Moldexpo, in aceste zile. Agentii de turism din diferite tari si-au trimis reprezentantii la Chisinau, pentru a-i ademeni pe moldoveni - VIDEO

„- Corfu.”

„- Excursii in Europa.”

„– India, Nepal, Tibet, Butan, Sri Lanka.”

Daca vreti sa ajungeti in India, de exemplu, si sa vizitati unul dintre cele mai renumite monumente de pe glob, Taj Mahal, care reprezinta si una dintre cele 7 minuni ale lumii, trebuie sa scoateti din buzunar sume la fel de ...impresionante.

„– Pretul incepe de la 3,500 de euro pentru o saptamana. Include hotelul, ghidul, transportul, masa. Exista mai multe optiuni de a ajunge in India. Puteti sa zburati de la Chisinau la Moscova, apoi la Delhi.”

Totusi, cele mai solicitate destinatii ale moldovenilor si in acest an sunt Grecia, Bulgaria, Romania si Ucraina.

„- Pe insula Corfu.”

Acest barbat si-a programat vacanta de vara din timp, pentru a profita de reduceri.

Iar cei care vor sa se odihneasca in Turcia, trebuie sa tina cont de faptul ca preturile sunt mai mari in acest an. Veti plati cu 15 la suta mai mult, decat in anii trecuti.

Exista oferte si pentru cei care inca nu au ajuns la munte.

Tot mai solicitate devin excursiile ori city-breakurile. In cateva zile, reusiti sa vizitati mai multe capitale europene.

Sa stiti ca aveti ce vedea si in tara noastra. Tatiana Popa si-a transformat casa parinteasca intr-o destinatie turistica. Acolo, vizitatorii pot gusta din plin din viata de la tara.

Iar pentru a atrage cat mai multi clienti, agentiile de turism propun reduceri si tombole.

Targul de turism dureaza 4 zile si se va incheia duminica.