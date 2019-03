Daca liderii blocului ACUM nu vor accepta negocierile cu PD, democratii sustin ca vor merge sa discute cu fiecare membru in parte. Ce spun acestia referitor la o alianta cu PSRM si Partidul Sor - VIDEO

- Daca liderii blocului ACUM nu vor accepta invitatia, veti negocia cu fiecare candidat in parte?

Vladimir Cebotari, vicepresedintele PD: „Noi nu cunoastem viitorul blocului ACUM. Am auzit declaratiile vicepresedintelui PAS, domnul Popsoi ca la cateva zile dupa validarea mandatelor acest bloc urmeaza a se desfiinta. Mai sunt si alte voci care spun si alte lucruri. Cunoastem despre disensiunile care exista intre membrii blocului ACUM. Nu o singura data au iesit si fac publice acele situatii si tensiuni pe care ei le au. De aceea, in cazul in care ei nu vor avea capacitatea de a se organiza ca bloc unitar sa participe la negocieri, da vom discuta si cu ei separat.”

-Ati lansat invitatii si candidatilor independenti sau nu-i vedeti alaturi in aceasta alianta?

Vladimir Cebotari, vicepresedintele PD: „Ca sa fie clar, in ziua alegerilor cand s-au inchis sectiile de vot, am lansat invitatii pentru toti, pentru a nu admite acele situatii dezastruoase care pot fi in tara. Scrisori am expediat doar catre copresedintii blocului ACUM.”

-De ce nu ati expediat aceste scrisori socialistilor si celor din partidul Sor?

Vladimir Cebotari, vicepresedintele PD: „Noi foarte clar am spus inca de la inceput ca in lista noastra sau ordinea in care am prefera sa ducem aceste negocieri, pornesc de la blocul ACUM.”

Declaratiile au fost facute de vicepresedintele PD, Vladimir Cebotari in cadrul unui briefing de presa.





Pe Instagram-ul Pro TV Chisinau găsiţi imaginile, dar si stirile momentului din Moldova, dar şi din lume!





Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.